Vacances : je dois annuler ma location, comment me faire rembourser ?

En pleines vacances d'été, il y a des règles qui sont importantes à connaître pour défendre vos droits de consommateurs. Par exemple, ça peut arriver de devoir renoncer à sa location de vacances.

Et il n'y a pas 50.000 règles en matière de tourisme. L'article L.324-2 du Code du tourisme dit qu'il doit y avoir un écrit ou un contrat et qu'il doit y avoir un descriptif détaillé. Et dans ce descriptif, on peut espérer qu'il y ait quelque chose qui concerne les conditions d'annulation.

Alors, quelles sont vos possibilités? A priori, lorsque vous êtes au stade de l'annulation, vous ne devez pas, à mon sens, avoir réglé toute votre location. Car, sachez-le, il est normal que la fin du règlement de location se fasse sur place. Attention d'ailleurs à ne pas confondre acomptes et arrhes. Un acompte peut être restitué alors les arrhes sont perdus si la location est annulée. Vérifiez donc bien ce que dit votre contrat.

