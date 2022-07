Au Café du Marché, près des studios de RTL, la présentatrice Ophélie Meunier a voulu essayer le métier de serveuse le temps d'une journée. Il est 11h, Franck le patron demande d'enfiler un T-shirt blanc et des baskets, le tenue des serveurs et c'est parti pour le brief. Place à la mémorisation des tables, prises de commandes et apprentissage de la carte.

Les premiers clients vont arriver dans quelques minutes, le stress monte. "On a deux tiers de serveurs hommes et un tiers de femmes", explique Franck le patron. "Les femmes arrivent à canaliser ce stress que le garçon voit différemment au travail", dit-il. Côté salaire, les serveurs gagnent entre 1.500 et 2.000 euros par mois, plus les pourboires.

Pour le moment, l'équipe est très bienveillante, les clients attendent, place à la première commande et aux premiers verres cassés. "Ça arrive", rassure Nicolas, serveur. Un petit coup de balais, et les commandes repartent. Prises de commandes, plats, boissons, service, débarrassage, dressage et surtout, toujours vérifier que les clients ne manquent de rien.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info