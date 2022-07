Les dermatologues poussent un coup de gueule ce vendredi matin 7 juillet. Avec le soleil qui tape fort, les professionnels de santé s'insurgent contre notre négligence et notamment avec les enfants, pourtant particulièrement sensibles. Plus de la moitié des parents pensent qu'une crème solaire suffit à les protéger. "Faux !", répond le Docteur Marie Jourdan, dermatologue à Paris.

"C'est ça qui est sidérant. Il y a des parents qui n'ont pas conscience que l'exposition au soleil n'est pas bonne pour la santé de la peau. En premier lieu, quand on veut protéger son enfant du soleil, on va le mettre à l'ombre, on va utiliser un parasol, un bob et en dernier lieu, l'application de crème solaire pour les zones découvertes", explique la dermatologue.

"On sait en dermatologie que le mélanome, qui est le cancer le plus grave et qui touche les tranches les plus jeunes, c'est un cancer qui est surtout lié au coup de soleil avant l'âge de 15 ans. Il se trouve que les enfants, en tout cas avant l'adolescence, ont un système pigmentaire immature. Et c'est ce système immature qui explique que les enfants sont beaucoup plus sensibles au soleil", dit-elle.

À écouter également dans ce journal

