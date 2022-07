Vacances d'été : comment bien gonfler ses pneus pour prendre la route serein ?

Il n'est pas toujours évident de savoir comment gonfler ses pneus, quelle pression on doit mettre, etc. Pour preuve, beaucoup d'automobilistes sont un peu perdus. Réponse : comme la voiture est chargée à ras bord avec les bagages, les sacs, les bouées et le parasol... Il va falloir mettre plus de pression.

Vous ne risquez pas d'éclatement au contraire, selon Anne Lavaud de la Prévention Routière. "C'est pas un ballon de baudruche qui va éclater si on le surgonfle, au contraire. Le risque est plutôt quand ça n'est pas assez gonflé", dit-elle. Pour un trajet sur autoroute, on doit rajouter 0,3 bars, 0,5 si on tracte une caravane. La pression doit toujours se faire à froid c'est à dire après moins de 3 kilomètres de roulage, sinon il faut attendre 10 minutes pour laisser refroidir les pneus.

Les indications de pression se trouvent dans la portière coté conducteur ou dans la trappe à essence. Pensez aussi à vérifier la roue de secours. Des pneus bien gonflés vous feront aussi économiser du carburant.

