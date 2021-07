Vacances d'été : les Français vont davantage dépenser

Quel budget pour nos vacances ? Nous vous révélons ce matin le baromètre RTL-ODOXA-FG2A, et on va dépenser plus. Il y a cette volonté de dépenser et de se faire plaisir pour oublier la Covid. L'euphorie insouciante des vacances, comme si la pandémie nous avait tous fait replonger dans l'adolescence. On avait connu ça, l'an dernier déjà, une parenthèse enchantée avant la pension.

6 Français sur 10 vont donc partir en vacances. C'est plus qu'en 2019 qui était déjà une année record pour le tourisme. Les Français interrogés par ODOXA prévoient de dépenser 928 euros par personne, ce qui est beaucoup plus qu'en 2019 où le budget vacances était de 852 euros.

Mais, le variant Delta est une des ombres des prochaines semaines, le nuage qui assombrit le ciel au loin sur la mer et qui peut annoncer l'orage. Les Français ont essayé de prendre leurs précautions. Près des deux tiers ont choisi la destination France.

Le plus : le Pentagone annule le contrat du siècle

10 milliards de dollars pour constituer un "cloud" ultra-sécurisé qui devait renfermer les données sensible de la sécurité américaine. Cela fait des mois qu'Amazon et Microsoft se battent pour l'obtenir, à coup de procédures juridiques. L'État fédéral vient de décider d'abandonner le programme car il ne répond déjà plus aux problèmes de sécurité, de cyber-attaques d'aujourd'hui.

La note : 18/20 à une nouvelle Licorne

Portée par le boom du bricolage qui s'est accentué avec le confinement, Mano Mano vient de lever 350 millions de dollars et bascule dans les startups qui valent plusieurs milliards : 2,6 milliards pour le Amazon bordelais du bricolage.