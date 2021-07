Vacances d'été : la circulation s'annonce difficile partout en France dès ce vendredi

Si vous aviez décidé de partir en vacances dès ce vendredi, attendez-vous à rencontrer du monde sur la route. Car nombreux sont les Français qui partent en vacances avant que l'école ne soit officiellement terminée. Ce vendredi 2 juillet, la circulation va être très difficile en Île-de-France dans le sens des départs. Tandis que la France est placée en orange au moins jusqu'à samedi.

Selon Bison futé, la circulation sera dense en Île-de-France ce vendredi au niveau des péages des autoroutes A10 et A6. Et les bouchons pourraient avoir lieu dès le matin. La circulation risque d'être encore plus compliquée aux alentours du Boulevard périphérique dans l'après-midi entre les voyageurs et les trajets travail-domicile, et ce jusque tard dans la soirée.

Le samedi 3 juillet, Bison futé place tous les départements en orange. Les routes françaises seront globalement très fréquentées, notamment par les touristes provenant de Belgique qui sont en vacances dès ce week-end. Le site de prévision du trafic routier recommande ainsi de quitter ou traverser les grandes agglomérations avant 8h. Il est également recommandé d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange ainsi que l'A43 entre Lyon et Chambéry en milieu de journée.

Dimanche s'annonce être la journée la plus calme. Bison futé rappelle également que certains pourront néanmoins rencontrer des difficultés de circulation autour des étapes du Tour de France, qui se dirige vers le nord des Alpes ce week-end.