Vacances d'été : 85% des Français vont rester en France

C'est parti pour les grandes vacances et cet été, les Français vont majoritairement rester dans l'hexagone. Selon le cabinet protourisme, 35 millions de Français comptent partir cet été en vacances, 85% resteront en France, c'est un record. En général, un quart des Français quitte l'hexagone pendant les vacances d'été, cette année ils ne devraient être que 15%.

À en croire les différents acteurs du tourisme, il y aura du monde partout. Évidemment, les littoraux sont pris d'assaut : Bretagne, côte Atlantique et côte d'Azur. Les destinations vertes : Dordogne, Lozère, sont également très demandées, tout comme la montagne. Un été "normal", le taux d'occupation à la montagne tourne autour de 35-40%, alors que les derniers chiffres pour cet été atteignent près de 45%.

Ces bons chiffres sont la conséquence de la crise sanitaire. Devant la complexité de se rendre à l'étranger, les Français ont choisi majoritairement de rester en France et c'est aussi la Covid qui pousse certains vers les destinations vertes où on se retrouve dans un environnement nature, assez isolé, avec des activités en plein air.

Les villas et gîtes cartonnent

Question hébergement, les gîtes de France battent tous les records, c'est du jamais vu, les réservations dépassent celle de 2019. Toutes les régions cartonnent, c'est plein à 98% en Bretagne par exemple. Ce qui se réserve le plus, ce sont les villas avec jardin et piscine et les gîtes, les logements où on est seul avec sa famille, on ne se mélange pas, plutôt que les chambres d'hôtes.

Du côté des campings, l'été s'annonce excellent. La saison sera au moins aussi bonne qu'en 2019. C'est septembre qui fera qu'elle sera exceptionnelle ou pas, tout dépendra de la situation sanitaire à la rentrée. Sur le littoral, certaines semaines sont déjà complètes, ça devrait compenser l'absence des touristes étrangers.

Le tourisme urbain ne sera pas le top de l'été. Les Français n'ont pas envie de rester en ville et puis en été dans les grande villes, on croise plutôt des touristes étrangers et cette année, il y aura peut-être un timide retour des clientèles européennes voisines, de quelques Américains, mais Paris par exemple, ne devrait pas battre des records.