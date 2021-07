Vacances d'été : quels vaccins sont recommandés si vous voyagez ?

Crédit : OLIVER BERG / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Plus que quelques jours avant les premiers départs en vacances d'été. Voyager dans certaines régions du monde expose à des maladies infectieuses, dont la plupart peuvent être prévenues par la vaccination ou des mesures de protection. Un voyage à l’étranger est donc l’occasion de mettre à jour ses vaccinations. En plus des vaccins obligatoires en France, d’autres peuvent être obligatoires pour entrer dans certains pays.

Parmi les vaccins recommandés en fonction des régions où vous vous rendez : le vaccin contre l’encéphalite japonaise, l'encéphalite à tiques, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, l'hépatite A, l'hépatite B, la grippe, les infections invasives à méningocoques, la rage, la rougeole, la tuberculose. Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez retrouvez tous les détails dans un rapport de Santé publique France en cliquant ici.

Au moins six semaines avant votre départ, consultez votre médecin traitant afin qu’il puisse vous conseiller et effectuer, si nécessaire, les vaccinations adaptées à votre âge et à votre état de santé.

Les Centres agréés de Vaccination Internationale délivrent à chaque personne vaccinée un carnet de vaccination international, qui répond aux normes fixées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). C’est ce carnet qu’il faudra présenter à la frontière des pays qui exigent une vaccination spécifique.

Le calendrier 2021 des vaccinations a été mis à jour et simplifié, sur avis d’une commission d’experts scientifiques, la Commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de santé (HAS). En plus de celui-ci, les recommandations voyageurs ont été publiées en mai-juin par le Haut conseil de santé public.