publié le 12/03/2021 à 13:44

Quels seront les plans des Français pour les vacances d'été ? Il semble que le tourisme vert et au calme sera la priorité de vacanciers cherchant à fuir les turpitudes de la crise sanitaire. Dans le Var, où le littoral est très prisé, on observe "une tendance d'envie de verdure et de grands espaces, d'un tourisme local", explique sur RTL Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme, et sénatrice LR du département.

"Nos concitoyens ont besoin d'évasion et de liberté", ajoute l'élue. L'été devrait donc suivre la tendance observée durant les vacances d'hiver. "À plus de 40%, notre clientèle a choisi un tourisme vert et des zones calmes, c'est ce qui a été privilégié. "C'est ce qui se présage sur les vacances d'été", confirme Françoise Dumont.

Mais pour le moment, les structures d'hébergements n'observent néanmoins pas encore d'engouement au niveau des réservations. "Les réservations démarrent très lentement, puisque la tendance est à la réservation d'ultra-dernière minute", observe l'élue. Les touristes attendent des signaux positifs de la part du gouvernement avant de se lancer : "Nous sommes tous suspendus aux annonces du jeudi, mais nos professionnels sont prêts", conclut Françoise Dumont. Cette dernière précise que "la majorité de notre clientèle sera française".