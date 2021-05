Accident : un tracteur volé s’encastre contre sa clôture et détruit toutes les voitures

Un tracteur volé s'encastre contre sa clôture et détruit toutes les voitures

Norane est propriétaire d’une maison avec un petit terrain. Le 16 septembre 2020 au soir, elle dîne tranquillement avec des amis quand un bruit assourdissant la fait sursauter. Elle regarde tout de suite par la baie vitrée. Elle découvre alors qu’un bras articulé d’un tracteur vient de s’encastrer dans son mur de clôture et dans les voitures de ses amis présents !



Les photos sont impressionnantes. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. En revanche, elle ne retrouve personne au volant du tracteur. Et pour cause, la gendarmerie lui apprend qu’il s’agit en réalité d’un véhicule volé à une collectivité territoriale. Choquée, elle contacte son assurance pour faire réparer son mur et son portail cassé.



Trois mois et deux expertises plus tard, les travaux débutent bien. Norane règle près de la moitié du devis de son artisan, soit 9.721 euros sur 19.132 euros. À ce moment-là, elle pense entrevoir le bout du tunnel...

Le mur reconstruit se fissure et risque de s’effondrer

Malheureusement, le mur en partie reconstruit par ses soins ne semble ni droit, ni solide. Quant au portail, il n’est pas là où il doit être. Comme l’artisan ne prend pas en compte ses remarques, elle lui demande de stopper les travaux et, le 31 mars, elle refait appel à un expert. Ce dernier lui confirme bien que rien n’est conforme.



Pour lui, il convient même de tout démolir pour tout reconstruire. Norane transmet ces conclusions à l’artisan. Seulement, l’homme ne répond pas. Au lieu de venir reprendre son travail, il se contente de lui renvoyer de nouvelles factures. Le mur reconstruit se fissure et risque de s’effondrer.

À côté, des tas de gravats jonchent le jardin. Dans ces conditions, Norane ne peut pas en profiter. Elle peut encore moins permettre à ses enfants d’y jouer. Comme l’artisan a retiré la partie grillagée sans son autorisation, elle ne peut même plus sortir son chien... Elle compte sur l'aide de Julien Courbet pour que l’artisan vienne reprendre les travaux dans les règles de l’art sans attendre et sans surcoût supplémentaire.



