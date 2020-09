Travaux : il paie un paysagiste 20.000 euros, son jardin est inutilisable

publié le 28/08/2020 à 12:09

En février 2019, Didier souhaite s'offrir un magnifique jardin, et engage un paysagiste pour réaménager en totalité les extérieurs de son pavillon. Il dépense alors une forte somme. Sur un montant global de 32.024 euros, Didier règle de suite 7.700 euros d’acompte, puis 13.000 euros en mai 2019, juste après le début des travaux.

Malgré ces paiements, le chantier avance au ralenti. Surtout, le propriétaire de la maison constate des malfaçons, dont il fait rapidement part à l’artisan. L’homme minimise les faits et semble prêt à mener le chantier à son terme dans de bonnes conditions.

Pourtant, dès le mois suivant, le paysagiste abandonne les travaux, sans aucune explication. Depuis, malgré de nombreux appels, des SMS et même l’envoi d’un courrier recommandé, rien ne bouge. Planning complet, chantiers prioritaires, intempéries... L’entrepreneur a toujours de bonnes excuses.

Un jardin devenu dangereux

En mai 2020, Didier fait appel à un expert pour débloquer la situation. Une convocation à laquelle l'artisan ne répond même pas. Depuis deux ans, Didier ne peut plus jouir normalement de ses extérieurs devenus dangereux. Plus embêtant encore, cette situation gêne considérablement son épouse dans son travail d’assistante maternelle.

Didier a décidé de contacter Julien Courbet et toute l'équipe de "Ça peut vous arriver", afin que le paysagiste vienne sans plus attendre reprendre toutes les malfaçons et terminer les travaux. À défaut, qu’il règle à Didier 24.196 euros, soit le montant évalué par l’expert pour que le chantier soit achevé dans les règles de l’art.

