Travaux de toiture : l'artisan n'avait pas d'assurance et tout est à refaire !

publié le 30/10/2020 à 11:30

Mouna est propriétaire d’un appartement à l’étage d’une maison individuelle. Fin 2019, c’est la tuile. Elle est victime d’un dégât des eaux à cause d’une fuite sur son toit. Pour régler la situation, elle laisse son numéro de téléphone sur une plateforme de travaux. Rapidement, elle est appelée par un artisan. Son interlocuteur semble connaître son métier. Son camion avec son logo, ainsi que ses cartes de visite mettent Mouna en confiance.

Rassurée, elle accepte son devis en mars 2020. Les travaux ont lieu trois mois plus tard. Mais, quand l’artisan lui adresse ses factures, un détail l'interpelle : le nom de la société n’est plus le même que sur les devis. Mouna ne retrouve pas non plus de numéro de SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements). Malgré ces éléments troublants, elle paye le solde des travaux, soit un total de 13.087 euros.

Elle en profite cependant pour réclamer une attestation d’assurance au cas où, mais le professionnel ne lui envoie pas. Et les doutes se confirment lorsqu'un autre artisan lui explique qu’il faut enlever toutes les tuiles pour toutes les reposer sous peine de nouvelles fuites... Confortée par un rapport d’expert accablant, Mouna recontacte l’artisan pour qu’il vienne reprendre le chantier. Mais l'homme ne répond plus. Pire, elle se rend compte que la société mentionnée sur les devis était déjà liquidée au moment de la signature.

En proie à de nouvelles infiltrations en septembre, Mouna n’a finalement eu d’autre choix que de contracter un prêt pour faire reprendre les travaux par une autre entreprise. Elle a réglé 9.500 euros, et se serre depuis la ceinture pour rembourser. Elle a contacté Julien Courbet pour obtenir que l'artisan lui règle le prix des reprises, soit 9.500 euros.