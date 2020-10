publié le 29/10/2020 à 11:25

Éric appelle pour son père âgé de 88 ans. Le 24 juillet dernier, comme tous les mois, son père consulte son relevé de compte bancaire qu’il reçoit par voie postale. Abasourdi, il découvre alors un virement de 2.500 euros vers une société immobilière en Angleterre, survenu le 6 juillet. Il n’est pas du tout à l’origine de ce virement. D’ailleurs il n’a jamais ajouté d’IBAN de toute sa vie et ne sait pas faire de virement sur son compte en ligne.

Le père d'Eric comprend qu’il a visiblement été victime d’un hacker qui a piraté son compte, ajouté un compte bénéficiaire étranger puis procédé au virement. Il se souvient alors avoir reçu, le 7 juillet dernier, soit le lendemain du virement frauduleux, un courrier de sa banque lui indiquant qu’elle avait changé son mot de passe pour accéder à son compte en ligne, sans lui expliquer pourquoi. Il n’avait pas pris en compte ce courrier car, n’utilisant jamais ces services en ligne, il n’avait pas compris.

Il prévient alors immédiatement sa banque et conteste l’opération en question, puis porte plainte pour vol. Malgré plusieurs recours de la part d'Eric, la banque refuse de rembourser son père. Elle lui répond que ce virement a été réalisé via l’accès sécurisé "Banque en ligne" et que son père a donc saisi ses identifiants ainsi que son mot de passe.

Cette somme escroquée est importante pour le père d'Eric qui vit avec une pension de retraite modeste. Il se retrouve dans une situation inconfortable. Eric a contacté Julien Courbet et toute son équipe pour que la banque rembourse les 2.500 euros à son père.