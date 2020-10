publié le 28/10/2020 à 11:57

Le 21 février 2020, la voiture d'Anne-Sophie subit un grave sinistre. Irréparable, elle part à la casse. Elle n'a plus de véhicule pour se déplacer. Heureusement, celui-ci était assuré chez un grand assureur. Le 24 juin 2020, un accord est signé entre les experts pour une indemnisation de 16.850 euros en sa faveur.

Mais le 3 août dernier, son assureur lui demande un justificatif de l’origine des fonds ayant servi à l’achat du véhicule ainsi que ses trois derniers avis d’imposition, sans quoi, il classera le dossier sans suite. Pourtant, légalement, rien n'oblige Anne-Sophie à fournir ces papiers. Elle riposte et envoie deux mises en demeure pour réclamer son indemnisation. Depuis, elle ne sait plus quoi faire. Elle n'a plus de voiture, mais est toujours prélevée tous les mois par son assurance auto, et attend toujours l’indemnisation à la suite de son sinistre.

Anne-Sophie n'a pas touché un centime de l’indemnisation et, ce, 8 mois après l'accident. De plus, son assureur continue de la prélever tous les mois alors qu'elle n'a plus de véhicule. Anne-Sophie a contacté Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver" pour que son assureur auto lui verse son indemnisation et lui rembourse les cotisations prélevées depuis son sinistre.

