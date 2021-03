publié le 28/02/2021 à 20:16

Le nombre de vols est tombé de 13% l'an passé, mais ne vous réjouissez pas trop vite, car ce recul est dû au confinement. Ils se volent en effet en moyenne plus de 330 voitures par jour en France. Et les voyous sont de plus en plus rusés, de mieux en mieux équipés. Alors, dans le palmarès des voitures les plus volées en 2020, trois Françaises arrivent en tête avec une grosse surprise.

En effet, la voiture la plus volée et la DS7, lancée en 2018 et seulement à la 37e place des modèles les plus vendus en France. On se dit qu'elle ne devrait pas trop attirer les voleurs. Bien au contraire. C'est en réalité une proie facile en raison notamment de son système d'ouverture vulnérable et piratable rapidement.

Derrière la DS 7, on trouve d'abord une sportive : la Mégane RS. La Renault est aussi victime de son système d'ouverture, assez simple à déjouer. Vient ensuite la Clio. Normal, c'est la deuxième voiture la plus vendue dans l'Hexagone. D'ailleurs, sa rivale, la Peugeot 208, aujourd'hui en tête des ventes, voit aussi sa cote auprès des voleurs grimper. Au total, six voitures tricolores figurent parmi les dix premières de cette sombre liste.

Quelles est la voiture étrangère la plus volée ?

Parmi les étrangères, on retrouve en cinquième place, celle qui fut longtemps en tête du classement, la Smart Fortwo. À noter cependant, le Land Rover Evoque, ce SUV de luxe, qui était habitué au haut du classement, glisse à la 50e place. Ses failles électroniques, qui en faisait une proie facile, ont été corrigés par le constructeur.

Enif, du côté des véhicules électriques, les voleurs sont encore rares parce que leur diffusion est encore marginale par rapport au parc existant et que leur autonomie limitée fait prendre le risque de se retrouver en rade, faute de batterie suffisamment chargée. Mais attention, comme le marché décolle, il est fort à parier que les voleurs vont s'y intéresser de près dans les années à venir.