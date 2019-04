Jean-Louis Borloo dénonce une "oligarchie brillante qui pensait tout savoir"

et Claire Gaveau

Il se fait rare. Deux jours après les annonces d'Emmanuel Macron pour répondre à la crise des "gilets jaunes", Jean-Louis Borloo est sorti de son silence. L'ancien ministre, dont le plan banlieue avait été sèchement rejeté par le chef de l’État, est actuellement à Valenciennes où il fête les 30 ans de son élection à cette mairie du nord de la France.



S'il a pris l'habitude de ne pas "commenter l'actualité politique", Jean-Louis Borloo a, malgré tout, fait quelques confidences au micro de RTL. "La démocratie représentative est formidable. Je veux rendre hommage aux 500.000 élus locaux français. Ce sont les vrais hussards de la République", a-t-il commenté.

Et de poursuivre : "Je sais qu’il est de bon ton de remettre en cause la démocratie représentative mais attention, pour l’instant, on n’a pas trouvé mieux".

Cependant, l'ancien président de l'UDI dénonce une "erreur absolue" en évoquant "l’incompréhension" du sommet de l’État face à la crise des "gilets jaunes". "Je pense que cette crise aura peut-être été salutaire car elle aura ouvert les yeux d’une oligarchie brillante mais qui pensait tout savoir et qui était en train de construire des éléments de grandes difficultés dans notre pays".



Avant de conclure : "Mais comme ce sont des gens intelligents, j’ai bon espoir qu’ils aient vraiment compris ce qu’il s’est passé. Qu’ils raisonnent différemment".