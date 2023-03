Titres restaurant : pourquoi le titre papier est refusé par davantage de restaurateurs ?

Bientôt la fin des titres restaurants papier ? Selon une enquête de La Voix du Nord publiée en janvier dernier, l'utilisation du bon vieux chéquier de tickets serait en déclin, au profit de la carte. Outre l'élan de la modernité, et l'abandon progressif du papier pour les achats dématérialisés, le journal faisait état d'une réalité plus immédiate et concrète, qui expliquerait ce changement chez les commerçants.

En effet, la Centrale de règlement des titres (CRT), qui gérait le remboursement des titres papier pour tous les professionnels, quelque soit l'émetteur, a fermé ses portes le 28 février 2023. Ainsi, depuis le 1er mars, les restaurateurs et commerçants peuvent encore accepter les titres classiques, mais doivent les envoyer eux-mêmes à chacun des émetteurs.

Une étape supplémentaire qui découragerait plus d'un professionnel, et les pousserait à privilégier les cartes, plus pratiques. "La disparition de la CRT et l’aspect fastidieux de la gestion du titre-restaurant papier peuvent expliquer que des restaurateurs et autres commerçants refusent ce format", avait confirmé Patrick Bouderbala, le président de la Commission nationale des titres-restaurant à La Voix du Nord.

Toutefois, selon nos confrères, les principaux opérateurs (Edenred, Natixis, Sodexo et Up) ne souhaitent pas tirer un trait sur le format papier, et planchent actuellement sur un moyen de reprendre la gestion des titres papier.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info