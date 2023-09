Titres-restaurant: pourquoi certains établissements refusent leur version papier ?

Les titres-restaurants, ces petits tickets destinés aux salariés et plus communément appelés "Tickets Resto", sont réprouvés par certains restaurateurs qui préfèrent leur version dématérialisée. La raison de ce désamour, c'est la disparation des points de collecte qui facilitaient la vie aux patrons d'établissements.

Depuis le 28 février 2023, la Centrale de Règlement des Titres (CRT), chargée du traitement des titres-restaurant, a fermé ses portes. "Avec les titres-restaurant papiers, il faut envoyer à chacun des opérateurs, à nos frais, chacun des titres de transports, sans compter les coûts fixes de traitement, ça devient ingérable", témoigne Fred de La Cantina chic.

Le processus n'est plus aussi rentable, mais certains ne peuvent pas s'en passer, comme Arnaud Sauvé de L'atelier du marché qui aimerait voir la version dématérialisée se généraliser : "Ce serait beaucoup plus facile, tout en dématérialisé, il n'y aurait pas toute cette lourdeur administrative, cette obligation d'envoyer les titres dans cette enveloppe et le paiement ce fait en 24-48h" assure le restaurateur.

Pourtant, les pouvoirs publics se refusent encore à décider d'une date de fin pour les titres papiers qui représentent encore 40% des titres-restaurant.



