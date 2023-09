Marine Le Pen et Jordan Bardella à Beaucaire, dans le Gard

466. Marine Le Pen et Jordan Bardella : le duo dynamique à la tête du RN est-il déjà en concurrence ?

Un parti à deux têtes. Marine Le Pen et Jordan Bardella gèrent ensemble le Rassemblement national. Gouverner un parti à deux ne correspond pas à l'ADN politique du RN. Le duo Le Pen-Bardella intrigue.

La députée RN du Pas-de-Calais et finaliste lors de la présidentielle de 2022 se projette sur 2027. Quant au président du parti, il sera à la tête de la liste RN pour les élections européennes de juin 2024. Comment se répartissent-ils les rôles ?

Selon Paul Laubacher, journaliste au Figaro, en charge du Rassemblement national, "cette situation est inédite" pour Marine Le Pen. "On est en territoire inconnu avec ce duo. Les proches de Marine Le Pen ont analysé les discours de Beaucaire et du Havre. Il y a une inquiétude qui est qu'elle se détache des problèmes du quotidien et de sa base en allant explorer des thématiques très intellectuelles (...) En réalité, c'est Marine Le Pen qui doit trouver son rôle", analyse-t-il.

Bruno Cautrès, politologue au Centre d'études de la vie politique française (CEVIPOF), revient sur la répartition des rôles entre celle qui pourrait être candidate à la présidentielle en 2027 et celui qui gère le parti. "Jordan Bardella a commencé à imprimer sa marque de fabrique au sein du RN. On sait qu'il a des sensibilités différentes de celles de Marine Le Pen. Cette dernière continue de creuser le sillon et de parler aux catégories populaires. Jordan Bardella, aussi, mais il a davantage d'appétence pour parler à la droite zemmouriste", observe-t-il.

