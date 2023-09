"J'adore la bagnole" a déclaré Emmanuel Macron lors de son interview dimanche 24 septembre au soir donnée à TF1 et France 2. Pourtant, le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé ce mardi matin que dans le cadre de la planification écologique, plusieurs projets d'autoroutes allaient être abandonnés.

Les projets de route et d'autoroute sont souvent abandonnés, d'autant plus s'ils sont anciens. S'il est impossible de dire le nombre précis de projets abandonnés, le gouvernement examine tour à tour chaque projet d'autoroute. Ce dernier met en balance les désavantages et les bénéfices : d'un côté, les contestations locales et leurs conséquences sur l'environnement, et de l'autre, l'intérêt économique de ces routes, le désenclavement des régions concernées et les positions des élus.

À l'heure où sont écrites ces lignes, ce travail d'analyse n'est pas terminé et devrait l'être dans les semaines à venir, en fin d'année 2023.

Quelles autoroutes exactement ?

Une liste non exhaustive des projets abandonnés peut être dressée : l'autoroute Limoges-Poitiers, le contournement est de Rouen, certains projets à Nancy, Évian, Arles ou Nîmes, ainsi que le contournement est de Lyon. Partout, les projets sont étudiés, revus et parfois abandonnés.

Néanmoins, il y a un projet qui devrait aboutir malgré les contestations : l'autoroute A69, entre Toulouse et Castres. Il devrait en être de même pour le contournement de Strasbourg où le gouvernement veut aller au bout malgré les contestations. Les projets menacés ne sont pas très avancés, et ne sont souvent pas financés.

Enfin, les projets d'abandon et de révision des routes ne datent pas d'hier. En 2018, la ministre des Transports Elisabeth Borne avait avorté le projet de l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne, comme pour la majorité des projets d'autoroute qu'elle avait étudié à l'époque.