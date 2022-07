DOCUMENT RTL - Partie sans ses bagages de Roissy, Florine a "perdu beaucoup d'argent" lors de son voyage aux États-Unis

Les vacances ont commencé dans la pagaille en juillet. Des milliers de vacanciers de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ont pris l’avion, le 1er juillet dernier, sans leurs bagages en raison de problèmes techniques. Des dizaines d'entre eux ne les ont toujours pas retrouvés, comme Florine, partie sans affaires à Las Vegas.

"Des États-Unis, j'ai essayé d'appeler 34 fois Air France", raconte-t-elle. "On n'avait rien, on était en jean et en tee-shirt. Il faisait 45 degrés. On a acheté de quoi se changer." Elle est d'autant plus énervée qu'elle a payé plein pot ses billets d'avion, ayant déboursé 3.400 euros pour trois billets.

"Je réalisais un rêve : j'allais à Las Vegas et aux États-Unis pour la première fois, on avait prévu plein d'activités sportives qu'on a dû annuler faute d'équipements et sur lesquelles on n'a pas été remboursé. On a perdu énormément d'argent", déplore la jeune femme. Comme d'autres voyageurs, Florine va porter plainte contre la compagnie aérienne.

