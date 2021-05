publié le 27/05/2021 à 13:55

Dès le 9 juin, le 100% télétravail ne sera plus la norme. Dans la fonction publique, 3 jours par semaine devront avoir lieu en physique, les entreprises, elles, devront négocier au cas par cas. Selon le baromètre Opinion Way, 75% des télétravailleurs ne veulent pas revenir au bureau comme avant.

"La révolution du travail se confirme, assure Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Le mot important, c'est "comme avant", les gens ont découvert la liberté d'organisation, une plus grande confiance, autonomie et redoutent de revenir dans des entreprises qui n'amplifieront pas ces vertus managériales.

"C'est un défi important, assure-t-il. À court terme, c'est de faire revenir les gens et recréer des dynamiques d'entreprise. Surtout, à moyen terme, il faut donner de la perspective et que les entreprises puissent faire comprendre à leurs équipes qu'elles ont compris qu'il s'est passé quelque chose, certains éléments de management qui ne satisfaisaient pas".



L'autonomie et la confiance envers les salariés a notamment pris un nouveau sens. "Il va falloir repenser le mode de management et réévaluer les managers, qui ont l'habitude du présentéisme, de l'autoritarisme... C'est un défi de transformation pour l'entreprise et individuel pour reformer des managers."

L'espace de travail, lui aussi, risque de changer. "Le vrai sujet, c'est que si vous changez management, il faut changer l'espace qui vient avec, précise Benoît Serre. Vos locaux ne sont pas les mêmes, le rôle du site de travail va évoluer."

Il s'agira désormais de trouver le bon rythme de télétravail. "Le 100% télétravail est écarté définitivement, estime le DRH. C'est en moyenne deux jours pour une question mathématique, avec trois jours vous passez plus de temps chez vous qu'au bureau."