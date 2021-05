publié le 21/05/2021 à 08:05

À quoi ressemblera demain le monde du travail ? Sera-t-il plus digital, plus flexible, plus mobile, plus collaboratif, plus solidaire, ou encore plus écolo ? Alors que la crise du Covid-19 a profondément bouleversé nos habitudes, nos métiers, eux-aussi, ont dû s'adapter, voire se transformer.

Métiers d'avenir, chômage, recrutement, télétravail, rapport hiérarchique... Dans ce premier épisode de Un temps d’avance , Éric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), nous dresse les grandes tendances du marché du travail, 18 mois après le début de la pandémie.

"Les métiers qui sont en tension sont à la fois des métiers très peu qualifiés et des métiers très qualifiés", explique le conjoncturiste. "Dans les métiers très qualifiés, ce sont plutôt des informaticiens, tout ce qui tourne autour du numérique. (...) Il va falloir des data scientists, des roboticiens", avance-t-il.

"Du côté non-qualifié, ce sont les services à la personne" qui vont recruter massivement dans les années qui viennent, assure-t-il aussi. "On trouve des pénuries de recrutements pour le confirmer".

>>> Au travers de discussions avec des experts, et des acteurs du monde du travail, Un temps d’avance tente de décrypter les les bouleversements en cours, et à venir sur le front de l'emploi.