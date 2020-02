Retraite : existe-t-il encore des paradis fiscaux en Europe ?

publié le 06/02/2020 à 13:09

Y-a-t-il encore un avantage à s'expatrier pour les retraités français ? En effet. D'abord au Portugal, l'avantage fiscal ne va pas disparaître totalement, il va être amputé. Attention tout de même, l'immobilier au Portugal a bien grimpé. Faîtes vos calculs et souvenez-vous que pour obtenir ce fameux statut de résident non-habituel, il faut vivre là-bas au moins la moitié de l'année.

Mais le pays qui fait de l’œil aux retraités aujourd'hui, c'est l'Italie. Depuis 2019, les retraités européens peuvent s'installer dans une petite ville du sud du pays : Sicile, Calabre, les Pouilles. Ils bénéficient alors d'une taxation limitée à 7% sur leurs revenus.

L'Espagne aussi est en vogue. Là-bas vous payez toujours votre impôt sur le revenu en France mais vous êtes exonéré de la CSG et de la CRDS et puis la fiscalité immobilière est avantageuse. Pareil en Grèce. Une précision d'importance pour terminer : seuls les anciens salariés du privé sont concernés par ces conventions entre la France et les autres pays européens.