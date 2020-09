publié le 07/09/2020 à 12:02

Séverine contacte un artisan, en juillet 2019, pour la pose d’une clôture et d’un portail. Le montant du devis est estimé à 17.500 euros. Elle verse deux acomptes pour un total de 13.720 euros, et se met d'accord avec le professionnel, à l’oral, pour une pose au 19 décembre 2019.

Mais, l’artisan ne cesse de repousser la date d'installation. À ce jour, Séverine n’a toujours rien : ni clôture, ni portail. Le mois dernier, elle contacte le fournisseur de l'artisan et apprend que son portail n’est même pas encore fabriqué...

Sa commande est bloquée depuis plus d’un an. Son artisan n’aurait même pas payé le fabriquant. Selon ce dernier, deux autres clients seraient dans la même situation. Séverine a économisé pendant des années pour ce portail et cette clôture, et se sent lésée. Elle décide de contacter Julien Courbet et toute l'équipe de "Ça peut vous arriver" pour que l'artisan pose enfin le portail, ou qu'il rembourse les 13.720 euros avancés...