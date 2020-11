Confinement : un métro sur deux à Paris en heures creuses dès mercredi

publié le 17/11/2020 à 19:39

Les transports en commun d'Île-de-France sont beaucoup moins fréquentés par les voyageurs depuis le 30 octobre. Impact logique du reconfinement, Jean Castex a même précisé que leur fréquentation avait baissé de 55%. Ils restent tout de même plus utilisés qu'au printemps dernier, lors du premier confinement.

Si aucun changement n'avait été opéré dans la capitale, l'offre de la RATP va diminuer à partir du mercredi 18 novembre. En heures creuses, entre 10h et 16h, seuls 50% des métros circuleront, selon Le Parisien. Trois exceptions sont à noter, d'abord la ligne 13, qui reste très fréquentée même en dehors des heures de pointe et les lignes 1 et 14, toutes deux automatisées. Enfin, seul un métro sur quatre devrait circuler le week-end.

La RATP prévoit aussi de diminuer la fréquence de certaines lignes de bus. Celles-ci seront évaluées au cas par cas et ne devraient être impactées que pendant les heures creuses également.