publié le 24/10/2020 à 06:30

Face à la baisse des températures en cette fin d'année, de nombreux automobilistes se demandent s'ils doivent passer aux pneus d'hiver. Ce changement de pneus est vivement conseillé lorsqu'il fait froid car il représente un réel avantage en terme de sécurité. Celui-ci deviendra même obligatoire à partir du mois de novembre 2021, dans 48 départements de montagne, où les préfets détermineront les communes concernées par cette mesure.

Lorsque le thermomètre passe sous la barre des 7 degrés, il faut savoir que le pneu neige fait gagner 20 % de distance de freinage, grâce à une gomme particulière. Pourtant, seulement 15 % des automobilistes l'utilisent en France chaque année, alors qu'il n'est pas exclusivement réservé à la neige. Il est conseillé de monter les pneus hiver au mois d’octobre ou novembre et de les retirer entre le mois de mars et d'avril, en fonction de la météo.

Les pneus neige ont également l'avantage d'avoir cinq fois plus de lamelles que des pneus été, ce qui accroît leur adhérence au sol. Grâce à leurs rainures plus larges et plus profondes, les pneus d'hiver sont aussi plus performants sur les routes pour faire évacuer la pluie, la boue et la neige.

Opter pour les pneus toute saison pour ne pas les changer

Le prix des pneus neige peut en revanche refroidir les automobilistes. En effet, passer à ce type de pneus signifie en acheter quatre supplémentaires car il est fortement déconseillé de n'en prendre que deux, pour faire des économies.

Cela est dangereux, quel que soit le mode de transmission du véhicule car le risque de tête-à-queue, augmente sur les routes. Il faut donc faire changer vos quatre gommes et cela vous coûtera en moyenne, entre 500 et 1.000 euros.

Un autre type de pneus, qui est 10% plus cher que les pneus classiques, permet aux automobilistes de ne pas avoir à les changer deux fois dans l'année. Il s'agit des pneus toute saison, qui sont aussi efficaces en plein soleil que sur route enneigée grâce à une gomme innovante.