Automobile : les Français carburent de plus en plus au bioéthanol

Automobile : les Français carburent de plus en plus eu bioéthanol

publié le 18/10/2020 à 19:24

L'essence verte, le bioéthanol, est devenue le carburant préféré des Français. Le SP95-E10 a pourtant failli être davantage taxé. Finalement le gouvernement a fait marche arrière. Ce carburant est de plus en plus plébiscité comme le montre un sondage. Même Land Rover carbure désormais à l'alcool de betterave

Pour paraphraser ce célèbre slogan, aujourd'hui on peut dire : "en France, on n'a pas de pétrole mais on a du bioéthanol", soit du SP95-E10 qui contient 10 % d'éthanol, soit la version plus musclée, l'E85, qui en contient 85%. Avec un argument choc pour ce dernier : moins de 70 centimes d'euros à la pompe. En plus, vous bénéficiez dans la plupart des régions de la gratuité de la carte grise.

Un carburant vert qui connaît un véritable plébiscite puisque 8 automobilistes sur 10 souhaitent que les constructeurs proposent des véhicules compatibles et que les stations services proposent plus d'E85, selon un sondage Land Rover. Enfin, quand on demande aux Français quel véhicule ils sont prêts à envisager pour rouler plus éco-responsable : ce n'est pas le pure électrique qui arrive en premier; à peine 40 %, mais c'est l'hybride qui les séduit pour deux tiers d'entre eux et en particulier l'hybride E85 (62%).