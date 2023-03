Jardinage : comment cultiver l'oignon au potager ?

Il existe des dizaines de variétés d’oignons, des oignons jaunes qu’on récolte en été et les oignons rouges qu’on cultive souvent pour leur goût sucré et même des oignons blancs qu’on récolte au printemps mais pour ce dernier, il faut les planter en automne. En termes de quantité, je plante environ 75 bulbilles d’oignon dans mon potager en Normandie car on adore ça mais surtout car l’oignon se conserve très longtemps et on peut en profiter même pendant l'hiver. Il me reste même encore quelques oignons attachés dans

une de mes granges.

Pour réussir la plantation de vos oignons, il vous suffit de placer vos bulbilles en les enfonçant légèrement dans la terre, la tête doit sortir de terre ! Espacez vos bulbilles de 15cm et chaque rangée d’environ 25cm. Au début de la culture, je retire le paillage afin

d’éviter un excès d’humidité trop important, ce qui provoquerait le pourrissement des bulbilles. Et ensuite ? On patiente environ 3-4 semaines pour voir apparaître des petites pousses vertes, ce sera l’occasion parfaite pour retirer les herbes indésirables mais aussi pour repailler votre parcelle.

Pour l’arrosage, certaines personnes n’arrosent pas leurs oignons mais j’aime bien avoir une terre toujours humide pour qu’ils se développent correctement. Deux mois plus tard, nous allons pouvoir récolter nos oignons primeurs, les tiges pourront être consommées comme une herbe aromatique et les oignons aussi mais ils seront plus petits que si vous récoltez vos oignons en août par exemple.

En été, la récolte se fait quand les tiges jaunissent. Au moment où vous observez un jaunissement des tiges, vous pouvez réaliser un nœud simple avec les feuilles, cela va favoriser le grossissement des bulbes. Et ensuite ? On réalise une jolie tresse avec les oignons pour les stocker dans une pièce bien aérée.

