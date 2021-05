publié le 07/05/2021 à 09:54

Un nouveau pas vers un retour à la normale. Le salon Maison&Objet fait son retour au parc des expositions de Paris Nord Villepinte, à partir du jeudi 9 septembre. Les deux dernières éditions de l'évènement ont dû se dérouler en ligne, à cause de la pandémie.

"On est super serein et super positif depuis l'annonce du gouvernement vendredi", assure le directeur général de SAFI, Philippe Brocart, invité sur RTL. "On pense aujourd'hui, notamment avec l'arrivée du pass sanitaire, que les conditions seront réunies en septembre pour réunir des évènements professionnels internationaux", ajoute-t-il.

Les restrictions de ce genre sont monnaie courante dans le secteur de l'évènementiel, comme le précise Phillipe Brocart, "on est habitué à tout ça, on a eu les attentats, contrôler les flux fait partie de notre activité". Toutefois, il s'appuie fortement sur l'arrivée du pass sanitaire qui, selon lui, "nous permettra d’accueillir des visiteurs du monde entier".