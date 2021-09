Rentrée scolaire : comment bien couvrir un manuel ?

Les vacances sont déjà finies et les élèves ont retrouvé le chemin de l'école le jeudi 1er septembre. Certains ont ramené dans leur sac à dos les manuels scolaires dont ils auront besoin au cours de l'année. Pour éviter de les abîmer, il faut penser à les couvrir correctement.

Pour ce faire, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de ruban adhésif et d'un rouleau de papier plastifié transparent. Dans un premier temps, il vous faudra dérouler le rouleau et placer le livre à couvrir dessus, ouvert. Coupez le plastique à environ 3cm du livre, tout autour. Rabattez les bandes de plastique latérales à l'intérieur du manuel et fermez le tout. Ensuite, découpez les bandes qui dépassent du côté en forme de triangle, comme dans la vidéo ci-dessous. Cette méthode vous permettra de protéger au mieux la tranche du livre.

Une fois ces étapes respectées, vous allez avoir besoin du ruban adhésif. Pour chaque coin du livre, vous devrez ensuite plier l’extrémité du morceau de plastique restant, ce qui devrait former un triangle. Après quoi, rabattez ce triangle sur la couverture intérieure. À l'aide d'un morceau de ruban adhésif, que vous aurez découpé plus tôt, vous pouvez alors fixer le plastique à l'intérieur du livre. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette dernière étape aux quatre coins et votre manuel sera parfaitement protégé pour l'année qui vient de débuter.