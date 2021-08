Rentrée scolaire 2021 : les jouets que les écoliers vont s'arracher

La rentrée scolaire arrive à grands pas. Le 2 septembre prochain, les élèves retrouveront les salles de classe et les cours de récréation. Comme chaque année, certains jeux amuseront particulièrement les enfants. C'est le fameux "Pop It" qui devrait régner en maître, même si les jeux vintages vont lui faire de la concurrence, selon nos confrères de Clicanoo.

Le "Pop It"

Depuis quelques mois, impossible de passer à côté de cette semelle en plastique colorée parsemée de bulles. Le "Pop It" est la star incontestable des cours de récréation en primaire selon Franceinfo. Le but de ce jeu ? Éclater les bulles avec les doigts, comme avec le mythique papier bulle. Un effet satisfaisant et déstressant pour les utilisateurs. Tous les enfants en sont fans, d'autant plus qu'un grand nombre de "Pop It" est désormais disponible sur le marché sous différentes formes : licorne, dinosaure,...

Les cartes Pokémon

Elles aussi font partie des jeux emblématiques : les cartes Pokémon. Elles traversent les époques et les générations et connaissent toujours le même succès. Si les cartes Pokémon séduisent les enfants, les adultes aussi sont sous le charme. Aujourd'hui, ces cartes sont devenues un véritable marché, atteignant parfois des prix exorbitants.

Les POG

C'était la star des cours de récré dans les années 90. Et quelques années plus tard, le célèbre POG fait son grand retour. De quoi faire remonter de bons souvenirs à cette ancienne génération de "poggers", qui, pour certains, pourraient désormais voir leurs propres enfants, disputer des parties de POG. Le POG version 2021 se dotera d'un design plus ou moins similaire à celui d'il y a quelques années.



Le kendama ou bilboquet français

Le kendama ou plutôt le bilboquet français sera lui aussi certainement présent dans les cours de récréation. Ce jeu d'adresse vient tout droit du Japon où il est considéré comme une véritable discipline dans le pays du Soleil Levant. En France, il n'est pour l'instant qu'un simple divertissement mais qui a déjà rencontré son public.