Coronavirus : les enfants sont-ils mieux protégés des contaminations à l'école ?

À six jours de la rentrée scolaire, certains médecins s'inquiètent en raison de l'épidémie de Covid-19. Mais Jean-Michel Blanquer, le Ministre de l'Éducation Nationale, a tenté de rassurer ce vendredi 27 août. Il a déclaré "être serein sur cette rentrée" et que selon des données, "les enfants de moins de 10 ans sont moins concernés par la contamination".

Mais si on regarde les chiffres avec attention, on ne peut pas vraiment afficher la même sérénité. On voit quand même que le virus circule très activement parmi les jeunes. Chez les 0-9 ans notamment, le taux d'incidence est de 129 pour 100.000, c'est tout de même, presque 20 fois plus que l'an dernier à la même époque, à moins d'une semaine de la rentrée.

La faute revient au variant Delta, 60 fois plus transmissible que le variant précédent, le variant alpha. Pour contrer ce risque de propagation, il y a bien sûr le protocole sanitaire mis en place comme les gestes barrières, la limitation du brassage, la fermeture de classe en primaire dès le premier cas positif. Mais dans sa dernière note d'alerte, le conseil scientifique met à nouveau l'accent sur les risques associés aux moments partagés sans masque, où les enfants sont en contact très rapproché : la cantine et les récréations.

Le paramètre qui change vraiment la donne par rapport à la rentrée 2020, c'est bien sûr la vaccination. Certes, il y a plus de risques que les enfants rapportent le virus à la maison. Mais aujourd'hui, leurs parents, leurs grands-parents, et dans une moindre mesure leurs frères et sœurs plus âgés sont en grande majorité vaccinés et donc protégés des formes graves.