Rentrée scolaire : les astuces pour réussir vos achats de dernière minute

Alors que se profile la rentrée scolaire 2021 (prévue le 2 septembre prochain), le temps est venu pour les retardataires de se ruer au supermarché, ou bien sur les sites spécialisés, afin de réaliser les premiers achats de fournitures scolaires nécessaires pour le premier jour d'école de votre progéniture.

Mais ces courses de rentrée peuvent rapidement se transformer en un véritable cauchemar. Magasins bondés, manque de temps, ruptures de stock... Les produits restants sont parfois de moins bonne qualité, ou de marque et donc bien plus chers.

Afin de vous éviter quelques sueurs froides et une facture exorbitante, voici quelques astuces qui vous permettront de boucler en toute sérénité vos achats à seulement quelques jours de la rentrée.

Réaliser la liste de course depuis chez vous

Cela va vous faire gagner un temps fou. Dès lors que vous entrerez dans le magasin, vous ne tergiverserez pas et vous vous dirigerez vers l'essentiel. De plus, vous avez probablement chez vous des fournitures non utilisées et en parfait état. En prenant le temps de faire l'inventaire de ce que vous avez déjà, vous leur offrez une deuxième vie tout en limitant le nombre de produits à dénicher en magasin.

Acheter des produits en ligne

Il faut vivre avec son temps ! L'achat de produits en ligne peut vous permettre d'éviter les longues files d'attente notamment à la caisse des supermarchés. De plus, certains sites proposent des promotions intéressantes sur du matériel de qualité (cahiers, stylos, colles...), livrable en moins de 72 heures. Faites attention cependant aux frais de port, qui varient en fonction du montant vos achats.

Consultez les associations scolaires

Certaines associations de parents d'élèves proposent en début d'année un achat groupé de certains types de fournitures comme les cahiers, feuilles, crayons... Acheter en gros permet non seulement d'économiser considérablement, mais cela peut aussi vous faire gagner un temps précieux à quelques jours de la rentrée.

Laissez les enfants à la maison !

Pour vous faire gagner en efficacité et éviter de perdre du temps, mais également vos nerfs... Essayez de faire garder vos enfants afin de réaliser les courses de dernières minutes, surtout s'il faut faire vite ! Cela évitera également qu'ils ne réclament des achats inutiles.