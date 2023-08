Sécheresse : réutiliser l'eau pour arroser les jardins publics sera bientôt possible

Face aux fortes chaleurs, à la sécheresse et contre la raréfaction de l'eau, un début de solution pourrait se mettre en place. Très en retard dans ce domaine par rapport à nos voisins, en France seulement 1% de l'eau est réutilisé. L'objectif est alors de monter à 10% d'ici à 2030 et ainsi, rattraper l'Espagne qui est à 14%. Loin devant, l'Israël réutilise près de 80% de son eau.

De notre côté, le décret sur la réutilisation des eaux usées devrait être publié avant le 31 août, a promis le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France, Christophe Béchu. Concrètement, il sera possible d'arroser les jardins publics, nettoyer les rues et les trottoirs avec de l'eau provenant de stations d'épuration, empêchant ainsi d'utiliser l'eau potable, surtout en période de sécheresse.

Un arrêté prévu avant la fin de l'année pour l'agroalimentation

En France, un millier de projets existent, mais ces derniers mettent beaucoup de temps à démarrer. Avec la publication de ce nouveau décret, des réglementations devraient être simplifiées.



Par exemple, jusqu'à présent, une autorisation était donnée pour cinq ans seulement. Cela dissuadait les communes d'investir, car installer des canalisations pour réutiliser l'eau, ça coûte cher. Désormais, cette durée de cinq sera supprimée, de quoi débloquer très vite "au moins deux cents dossiers, sur les mille qui existent", a estimé le ministre de l'Écologie.

Néanmoins, certains de ces dossiers restes un peu plus sensibles, comme tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Un arrêté est d'ailleurs attendu avant la fin de l'année pour préciser les conditions et les normes de qualité concernant l'eau usée et les installations qui produisent nos aliments.