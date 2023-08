En Uruguay, de l'eau salée dans les robinets pour faire face à la pénurie d'eau douce

Décision surprenante et radicale en Uruguay : faute de réserves suffisantes d'eau douce, le gouvernement autorise la consommation d'eau salée. Une eau qui coule désormais du robinet des habitants de Montevideo et de sa région, soit 60% de la population, pour éviter la catastrophe sanitaire et politique d'une carence en eau dans le pays d'Amérique du Sud. L'exécutif uruguayen a donc trouvé cette solution, qui consiste à mélanger le peu d'eau douce restante avec l'eau de l'estuaire de la Plata, salée car proche de l'océan Atlantique.



Cette eau est-elle potable ? Oui, assure le gouvernement. Mais à de nombreuses exceptions près : sa consommation est déconseillée aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, de maladies rénales chroniques, d'hypertension, de cirrhose, et aux femmes enceintes. Pour de nombreux experts en revanche, il n'y a pas de débat, l'eau n'est pas consommable.

Les Uruguayens ayant les moyens se sont donc jetés sur les bidons d'eau minérale. Une aide économique a également été distribuée aux personnes dans le besoin, afin qu'elles puissent financer leurs achats de bouteilles. Depuis un mois environ, la qualité de l'eau s'est améliorée après quelques précipitations. La situation reste cependant très précaire. Les réserves d'eau douce demeurent bien inférieures à la normale.

