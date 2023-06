À quoi ressembleront nos hypermarchés dans 20 ans ?

Il y a tout juste 60 ans, le 15 juin 1963, le premier hypermarché au monde ouvrait ses portes à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Ce modèle de distribution, qui a révolutionné notre manière de consommer, semble toutefois aujourd'hui en déclin, menacé par la vente à distance et les géants de type Amazon.



Mais comment peuvent évoluer les hypermarchés ? À quoi ressembleront les rayons dans vingt ans ? Il se peut que les modèles du futur, qui existeront toujours, soient légèrement différents de ceux que l'on connaît actuellement.

Ces nouveaux hypermarchés seront probablement hybrides, avec une partie vente et sans doute de nouveaux espaces que l'on voit déjà apparaître : des coins seconde-main, par exemple, pour les appareils électroménagers ou les vêtements d'occasion, ou encore des espaces antigaspi, pour les produits que l'on ne veut pas jeter. Des étals seront aussi réservés aux producteurs locaux.



On pourrait voir également d'autres enseignes invitées par les grands groupes partenaires tels que Naturalia chez Géant Casino, ou les boulangers Mulliez chez Auchan.

Caisses, références… La part belle à la livraison et au numérique

Une autre partie des hypermarchés 2.0 sera consacrée à l'entrepôt, avec une base logistique pour charger des camions électriques, qui se rendront en périphérie des grandes villes, et desserviront des petits hubs tels que des supérettes ou des conciergeries. Ils serviront aussi de drive piéton, un service qui existe déjà, ou livreront les particuliers à domicile.

Quid de la caisse ? Celle-ci ne disparaîtra pas, mais elle sera certainement devenue facultative. Plusieurs expérimentations existent déjà, comme Carrefour qui vient de lancer son modèle ChatGPT : l'intelligence artificielle vous aide, à partir de ce que contient votre frigo, de votre budget et de vos habitudes de consommation, à dresser automatiquement votre liste de courses sur mesure.

Côté rayons, les choses ne devraient pas différer d'aujourd'hui, excepté quelques détails. Car les hypermarchés sont en concurrence avec internet, il est donc probable qu'à l'avenir, les denrées les plus rares se paient plus cher. Des références seront par ailleurs potentiellement exclusives à l'offre en ligne de l'enseigne, uniquement disponibles en e-commerce et non plus en rayons.

Le modèle de l'hypermarché commence à s'essouffler, avec de moins en moins d'ouverture de magasins. Les grands acteurs reprennent les plus petits, il est donc possible de voir disparaître à l'avenir des enseignes qui peuplent aujourd'hui le paysage, comme ce fût le cas pour Mammouth.

