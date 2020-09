publié le 10/09/2020 à 06:51

C'est un coup dur et une double peine pour les salariés du groupe Auchan : près de 1.500 nouvelles suppressions de postes annoncées. Alors que 500 emplois avaient déjà été supprimés en début d'année, les syndicats dénoncent l'ingratitude des dirigeants alors que les salariés avaient été pleinement mobilisés durant la crise sanitaire.

La direction, de son côté, se défend en justifiant un changement de comportement des consommateurs. Le modèle actuel est dépassé selon Jean-Denis Deweine, le directeur général du groupe Auchan. "L'hypermarché, qui est le format dominant dans lequel Auchan a beaucoup œuvré, et qui représente encore 75% de notre activité, rencontre un moindre succès auprès des consommateurs", assure-t-il ce jeudi 10 septembre sur RTL.

Selon lui, "le Covid a accéléré ce mouvement vers plus de proximité, plus de digital, plus de local et nous avons tardé, probablement, à faire évoluer nos modèles". Le directeur du groupe assure que "ce plan de transformation va s'accompagner de mesures qui seront exemplaires en matière d'accompagnement".

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Le gouvernement sera amené à "prendre des décisions difficiles". Avec 8.000 nouveaux cas, le Président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a prévenu que le niveau de l'épidémie de Covid-19 en France devenait de nouveau "inquiétant". Il a précisé qu'une "augmentation très rapide, exponentielle, dans un deuxième temps" est sinon probable au moins possible.



Faits divers - C'est sans doute une des affaires criminelles les plus suspectes. Six militaires de la DGSE ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu tué une femme et elle ignore toujours pourquoi. Principale zone d'ombre : le mobile. "Qui a intérêt à ce que je disparaisse ? À qui profite le crime ?", s'interroge Marie-Hélène, la personne visée, sur RTL.

Affaire DSK - Neuf ans après l'affaire DSK, Nafissatou Diallo sort du silence. "Cette affaire a gâché ma vie", explique-elle à Paris Match. Elle dit vouloir exorciser cette affaire grâce à l'écriture de son livre.