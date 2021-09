Quel job d'appoint privilégier pour arrondir les fins de mois ?

Avec la baisse du pouvoir d'achat, beaucoup cherchent un complément de salaires pour arrondir leurs fins de mois. Mais comment trouver une source de revenus nouvelle, et à court terme ? Rassurez-vous, il existe de nombreuses façons de se faire un peu d'argent, et rapidement. "On peut cumuler plusieurs, en ayant un statut de micro-entreprise pour facturer des services, explique Sophie Coisne. Le cumul emploi-retraite est aussi possible".



La coordinatrice éditoriale de 60 millions de consommateurs poursuit : "le but, c'est de miser sur votre expertise, pour la mettre en avant. Pour les étudiants, il y a de la relecture, du secrétariat en freelance, des services qui peuvent aller de quelques dizaines d'euros à plusieurs euros par mois".

Et les petits boulots sont multiples : transports de colis, réfection d'un joint, sondage par téléphone... "Avec le télétravail, beaucoup d'entreprises cherchent aussi du monde pour des petites taches ou les gens peuvent rester chez eux", continue la spécialiste. Parmi les plus originaux, on retrouve également "le client mystère, qui s'assure dans des boutiques ou des restaurants que le standard de qualité est là, ou même les essais cliniques qui restent très encadrés".

Attention cependant, pour de nombreux jobs d'appoints, "on ne remplace pas un véritable artisan. Pas question de toucher au tableau électrique, à la structure d'un bâtiment, et il est même interdit de se faire rémunérer pour un déménagement".

Gagner de l'argent grâce à son physique, c'est possible

Vous souhaitez gagner de l'argent avec votre physique ? C'est possible ! "On peut tester des produits de beauté pour des grandes marques, être figurant dans un film, ou encore être mannequin de détails, si on a de beaux pieds, chevilles, mains... Et ça peut être très lucratif", raconte Sophie Coisne.

Pour arrondir ses fins de mois également, la location se développe. "Tout se loue, souligne-t-elle. "On peut louer sa piscine, son jardin, sa maison, sa tondeuse... Un 'serial loueur' peut atteindre plusieurs centaines d'euros par mois".

A l'inverse, les jeux de hasard, eux, ne sont pas d'une sûreté absolue. "Ne comptez pas trop dessus", conclut Sophie Coisne.

Au sommaire de l'émission

Booster ses revenus : jobs d'appoints et système D

Invitée : Sophie Coisne, coordinatrice éditoriale à 60 Millions de consommateurs.









Que vaut la viande végane ?

Invité : Karim Ouaffi, journaliste au magazine Capital.









Les aliments pour affronter l'automne

Invitée : Solveig Darrigo-Dartinet, diététicienne-nutritionniste.