La loi du silence règne aux Pays-Bas. Certains journalistes qui enquêtent sur le trafic de drogue sont obligés de vivre sous protection policière. Le 15 juillet 2021, un célèbre reporter, Peter de Vries a même été assassiné dans les rues d'Amsterdam après avoir reçu une balle en pleine tête.

Ce décès avait profondément choqué le pays. "Je connaissais ses enquêtes sur la drogue, mais je ne savais pas que le pays était autant gangréné par la violence. On peut les mettre en prison, ils trouveront toujours une solution pour nous imposer la loi du silence", a regretté Hermina, une habitante de la capitale néerlandaise. "Le pire, c'est leur envie d'imposer une sorte de règne de la peur".

Il existerait même une "liste à abattre" de journalistes qui pointeraient notamment ceux qui enquêtent ou ont enquêté sur le trafic au cours de leur carrière. Une situation qui devient de plus en plus difficile à vivre pour les principaux concernés qui sont désormais bridés dans leur travail. Certains n'osent même plus se déplacer sans une protection armée.

