Qu’est-ce que l’aide aux vacances enfants et comment en bénéficier ?

Un peu sur le même modèle que l'Aide aux vacances familiales (AVF), la Caisse d'allocations familiales (Caf) propose l'Aide aux vacances enfants (AVE), qui peut vous aider à financer un séjour en colonie, camp d’adolescents, séjour linguistique ou autres à vos enfants.

Cette aide, valable pour les enfants de 3 à 18 ans, est accordée aux foyers en fonction du quotient familial de janvier 2021, quoi doit être est inférieur ou égal à 750 euros. L’aide concerne un seul séjour de 5 jours minimum (ou 4 nuits) par enfant, du 4 janvier 2021 au 2 janvier 2022, uniquement pendant les vacances scolaires de la zone C, pour les enfants soumis à l’obligation scolaire.

L'organisme de vacances choisi doit être agréé par la Drjscs (Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale). Il est possible d'en consulter la liste sur le site www.vacaf.org.

Quelles sont les démarches ?

Pour inscrire votre vos enfants à un séjour de vacances, renseignez-vous auprès des organisateurs de séjours de vacances (organismes de vacances, mairies, comités d’entreprise…). Ensuite, choisissez un séjour dans la liste mentionnée ci-dessus. Réservez votre séjour auprès de l’organisme de vacances retenu, en lui communiquant votre numéro d’allocataire Caf, et le nom de votre ou de vos enfants concernés par le séjour.



C'est l’organisme de vacances qui calculera le montant de la participation de la Caf et le déduira du coût total du séjour (ce montant lui sera directement réglé par le service VACAF). Il ne vous restera plus qu'à régler l’acompte réclamé afin de confirmer votre réservation, puis le solde du séjour en fonction des modalités indiquées par l’organisme de vacances.

Sachez aussi que l'AVE est cumulable avec l'AVF qui, elle, est accordée aux foyers dont le quotient familial est inférieur ou égal à 555 euros, et qui sont composés d'un ou plusieurs enfants de 0 à 18 ans.