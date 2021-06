Aide aux vacances familiales : qui peut en bénéficier et comment ?

L'aide aux vacances familiales (AVF) est une aide de la CAF, qui permet aux familles les plus modestes de partir en vacances à moindre coût. Le dispositif est un partenariat avec 3.600 campings et gîtes agrées VACAF.

L'aide est attribuée en fonction de la composition de la famille ainsi que de votre quotient familial. Pour le calculer, il suffit de diviser les revenus annuels imposables N-2 par 12 (donc pour calculer le quotient familial de 2021, il faut prendre les revenus de 2019). À cela il faut ajouter les prestations familiales du mois de référence, puis diviser le tout par le nombre de parts fiscales. Deux parts fiscales pour les parents, plus 1/2 part par enfant. À partir de trois enfants, s'ajoute 1/2 part supplémentaire.

L'AVF concerne uniquement les séjours en famille et ses critères d'éligibilité varient en fonction de l'âge de ou des enfants et sont propres à chaque département. Par exemple, pour le département des Yvelines, les conditions sont d'avoir au moins un enfant à charge entre 3 et 18 ans et de bénéficier des prestations familiales. Il faut aussi avoir un quotient familial inférieur ou égal à 600 euros.

Pour bénéficier de l'AVF il y a, en plus des conditions de ressources, des conditions de séjour à respecter par la famille, identiques pour tous les départements. Pour cela, le séjour doit être réalisé pendant la période de vacances scolaires ou le week-end, pour les enfants en âge d'être scolarisés. La durée du séjour ne doit pas dépasser le nombre de jour fixé par votre CAF.

Quelles démarches ?

Si vous répondez à tous les critères imposés par la CAF, l'AVF est automatique et vous recevrez un courrier vous informant de vos droits. Pour les cas particuliers, parents séparés, qui n'ont pas la garde des enfants ou autres, il faut prendre contact avec la CAF à laquelle vous êtes rattaché afin qu'elle détermine si vous êtes éligible ou non.

Pour choisir votre destination de vacances, la CAF met à disposition un site internet dédié, VACAF.org. Une fois la rubrique "Familles" sélectionnée, vous avez accès à l’ensemble du catalogue. Il en est de même si vous souhaitez trouver une colonie de vacances pour vos enfants, il suffit seulement d'aller dans l'onglet "Enfants", toujours sur le même site. Pour confirmer la réservation vous devrez régler les arrhes demandées par le centre en question.