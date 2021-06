Prestations familiales : 36.917 cas de fraudes détectés en 2020

C'est un sujet souvent très politique, et utilisé avec plus ou moins d'arrière pensée par les uns et les autres : la fraude aux allocations familiales. En 2020, sur 36,6 millions de contrôles réalisés par la Caisse nationale des allocations familiales, 36.917 cas de fraudes ont été détectés pour un montant total de 255,5 millions d’euros. Sur les milliards distribués chaque année, la fraude ne représente qu'un tout petit pourcentage : à peine 0,3% d'allocataires. Mais les chiffres, forcément, sont impressionnants. Deux tiers des contrôles effectués aboutissent à un indu et plus d'un tiers par des rappels.

Ces fraude, c'est quand vous oubliez de déclarer que vous êtes en couple ou que vous avez retrouvé du travail plus rarement. Pour 15% des fraudes, on parle de faux justificatifs et d'escroquerie. Si on regarde prestations par prestations, dans la moitié des cas, il s'agit de fraudes sur le RSA, suivis par la prime d'activité et les fraudes aux aides au logement.

En 2020, les Caisses d'allocations familiales ont réalisé moins de contrôles qu'en 2019. Elle a aussi détecté un peu moins de fraudes, mais les sommes recouvrées sont en moyenne plus importantes.

En moyenne, on compte 6.000.921 euros détournés et retrouvés par l'administration. C'est 300 euros de plus que l'an dernier, sachant que les très grosses arnaques en bande organisée, avec des préjudices en centaines de milliers d'euros, sont beaucoup plus difficiles à déjouer. C'est pour cela aussi qu'une équipe spécialisée vient d'être mise en place : 30 contrôleurs, gendarmes, détectives privés, et agents des impôts, chargés de traquer et débusquer les arnaqueurs professionnels aux prestations familiales.