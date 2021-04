publié le 14/04/2021 à 12:12

Chaque année le Prix Business With Attitude récompense une femme entrepreneuse à la tête d'une entreprise innovante dans une des cinq catégories suivantes : Savoirs, Engagements, Next Tech, Création, Services.

Pour cette édition, c'est Maryne Cotty-Eslous, fondatrice de Lucine qui a été sacrée. L'entreprise a créé la première molécule digitale qui soulage les douleurs chroniques qui touchent plusieurs millions de personnes en France.

Alors comment fonctionne Lucine ? "Avec votre téléphone et la caméra de votre smartphone on va pouvoir grâce à la reconnaissance faciale, vocale et posturale identifier votre douleur. Avec ces informations, on va pouvoir vous diffuser, toujours via votre téléphone, des sons, des lumières et d'autres procédures thérapeutiques qui vont pouvoir vous soulager immédiatement", explique Maryne Cotty-Eslous, entrepreneuse scientifique, elle-même atteinte d’endométriose et du syndrome d’Ehlers-Danlos, qui a créé Lucine en 2017.