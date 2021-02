Prix Business With Attitude 2021 : découvrez la liste des 10 demi-finalistes

publié le 26/02/2021 à 14:44

Le Prix Business With Attitude revient en 2021. Chaque année ce Prix récompense une femme entrepreneure à la tête d'une entreprise innovante dans une des cinq catégories suivantes : Savoirs, Engagements, Next Tech, Création, Services.

En 2020, c'est Clothilde Chalot qui avait été récompensée avec son projet NomadPlay dans la catégorie "Savoirs". Cette application disponible sur smartphone permet de jouer d'un instrument de chez soi, tout en participant à un ensemble musical de manière virtuelle. Qui lui succédera cette année ?

Pour vous faire une idée des projets pré-sélectionnés pour cette édition 2021, vous pouvez regarder les pitchs des candidates dans les vidéos disponibles en tête d'articles, puis voter pour l'entrepreneure de votre choix dans chaque catégorie : il suffit de vous rendre à cette adresse.

La liste des 10 finalistes 2021 :

Création : Lisa Chavy (Livy) et Isabelle Dubern-Mallevays (The Invisible Collection).

Engagement : Caroline Ramade (50inTech) et Marine Van Schoonbeek (Thanks For Nothing).

Next Tech : Nadia Auclair (Carbiolice) et Maryne Cotty-Eslous (Lucine).

Savoirs : Anna-Sarah Ballu-Samuel (Artesane) et Anaïs Georgelin (somanyWays).

Services : Lucie Basch (Too Good To Go) et Asmaa Chakir Alaoui (VelyVelo).