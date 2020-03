Business With Attitude : une start-up pour des vêtements éco-responsables

publié le 01/03/2020 à 20:00

La série consacrée aux finalistes du prix Business With Attitude continue. La quatrième édition du concours, réalisé en partenariat avec Le Figaro Madame, prend fin le 26 mars. Chaque année, il récompense les femmes entrepreneurs avec des projets inspirant.

L'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, derrière le pétrole. Chaque année, en France, 600.000 tonnes de vêtement sont mis en vente. Camille Le Gal est fondatrice de FairlyMade, "une société d'approvisionnement et de confection éco-responsable", explique-t-elle au micro de RTL.

Concrètement, l'entreprise "s'assure que les labels soient bien appliqués dans les bonnes usines". "Il faut savoir qu'il faut six usines en moyenne pour fabriquer un vêtement, nous on s'attache à les connaître, et en amont les fournisseurs de matière première", explique Camille Le Gal.

FairlyMade s'attache ainsi à connaître les directeurs d'usine et à vérifier que leur manière de faire est toujours éco-responsable. "On découvre des humains qui ont vraiment fait ce choix, et ça se retranscrit dans le bien-être des employés dans ces usines". Des usines qui sont principalement en Chine pour la matière recyclée, la laine et le cachemire, en Inde pour le coton biologique, et en France pour les laines recyclées et le coton recyclé.