Le Prix Business With Attitude récompense chaque année une femme au projet entrepreunarial inspirant.

publié le 11/12/2019 à 06:33

Pour la deuxième année consécutive, RTL s'associe à Madame Figaro pour le Prix Business with Attitude (BWA), qui récompense une femme entrepreneuse dans une des cinq catégories suivantes : "Création", "Engagement", "Next Tech", "Savoirs" et "Services". Depuis le 5 décembre, tout le monde peut voter pour ses candidates préférées directement sur le site de Madame Figaro.

En 2019, le Prix a été remis à Audrey-Laure Bergenthal, fondatrice d'Euveka, une entreprise qui a mis au point un robot intelligent capable d'imiter plusieurs morphologies différentes. Une technologie très utile dans le milieu de la mode, de la santé ou même de l'automobile pour améliorer les simulations d'accidents de la route.

Pour le Prix BWA 2020, près de 180 dossiers ont été déposés. Ce sont finalement 15 demi-finalistes qui ont été retenues pour leurs projets inspirants et innovants. La finale aura lieu en avril prochain.

La liste des 15 demi-finalistes par catégories :

Création : Camille Le Gal & Laure Betsch (Fairly Made), Coline Biolchini (La Rosée Cosmétique), et Zoé Leboucher (Admise).

Engagement : Virginie Hils (Comptoir de Campagne), Audrey Sovignet (I Wheel Share) et Clara Fresnel (Ido-data).

Next Tech : Alexia Rey (Neo Farm), Julie Davico-Pahin (Ombrea) et Soraya Jaber (Opuscope).

Savoirs : Marie-Christine Levet (Educapital), Clothilde Chalot (Nomadplay) et Anne-Sarah Ballu-Samuel (Artesane).

Services : Pauline d'Orgeval (Deuxième Avis), Jade Francine (Wemaintain) et Hortense Harang (Les Fleurs d'Ici).