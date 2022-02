Sans chauffage ni eau chaude depuis 2 mois, ils demandent l’aide de Julien Courbet

Crédit : Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

En juin 2020, Monique et José, les parents de Cédric, souhaitent changer leur système de chauffage et de production d’eau chaude. Ils contactent une entreprise qui leur établit un devis pour une pompe à chaleur air/eau. Ils payent 16.500 euros et la pompe à chaleur est installée le 15 octobre 2020.

Le 21 décembre 2021, celle-ci tombe en panne. Dès le lendemain, l’entreprise dépêche un technicien pour la remettre en marche. Malheureusement, il n’y parvient pas et depuis la pompe à chaleur ne produit ni chauffage ni eau chaude !

Les parents de Cédric leur envoient un courrier recommandé pour accélérer leur dépannage. Un rendez-vous est prévu le 16 février avec un technicien de la marque de la pompe à chaleur. Aucune amélioration n'est apportée, les pièces commandées par l’entreprise n’étaient pas les bonnes, et la pompe à chaleur ne fonctionne toujours pas.



"Il fait difficilement 16°C dans leur maison"

"L'installeur et la marque de la pompe à chaleur se renvoient la balle et ça n'avance pas", explique Cédric en direct dans Ça peut vous arriver ce matin. Il est désespéré que la situation ne s'améliore pas. "Il fait difficilement 16°C dans leur maison. Mes parents sont obligés de trouver refuge chez moi pour passer l’hiver au chaud" rajoute-t-il.

Une situation qui ne peut pas continuer. Les parents de Cédric réclament la réparation de la pompe à chaleur pour qu’elle fonctionne normalement dans les plus brefs délais, ou son échange, afin qu'ils puissent retourner au plus vite chez eux.

