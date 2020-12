Prime de Noël : quels bénéficiaires la toucheront le 1er janvier 2021 ?

publié le 21/12/2020 à 05:15

Les premières primes de Noël ont été versées le 15 décembre pour les bénéficiaires du RSA ou MSA, et le 16 décembre pour les bénéficiaires de l'ASS et l'AER. Les autorités ont précisé que d'éventuels retards dans les virements pourraient intervenir. Quant aux nouveaux allocataires, ils percevront la prime plus tard : l'aide sera versée dès le 1er janvier 2021.

Les personnes qui touchent le revenu de solidarité active, l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation équivalent retraite depuis le mois de décembre 2020 devront encore patienter. La CAF a indiqué sur son site que les nouveaux bénéficiaires sont enregistrés au mois de janvier, ce qui explique le versement "tardif".

À noter que si vous percevez le RSA, le montant de la prime s’élève à 152,45 euros pour une personne vivant seule. Si vous êtes allocataire de l'ASS ou l'AER, "le montant de la prime est fixé à 152,45 euros et ce, quel que soit le nombre de personnes composant votre foyer", indique l'agence.

Au total, ce sont "2,5 millions de ménages aux revenus modestes" qui sont éligibles à ce coup de pouce. Les allocataires n'ont aucune démarche à effectuer puisque les virements s'opèrent de manière automatique.