Prime de Noël 2020 : à combien s’élève l’aide de la CAF ?

La Caisse d'allocations familiales versera la prime de Noël les 15 et 16 décembre 2020

et AFP

publié le 14/12/2020 à 07:02

Le mardi 15 décembre et le mercredi 16 verront les bénéficiaires de la prime de Noël 2020 recevoir les virements bancaires de ce qui sera un coup de pouce toujours appréciable par les 2,5 millions de foyers précaires, qui peuvent ainsi mieux passer les fêtes de fin d'année. En cette période de crise sanitaire et économique, la bouffée d'oxygène sera encore plus salutaire.

Ce coup de pouce "traduit l'engagement du gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des foyers aux revenus modestes, a fortiori dans le contexte de crise sanitaire et sociale induit par l'épidémie de Covid-19", a souligné le ministère des solidarités. Recevront donc les sommes versées les allocataires du Revenu de solidarité active (RSA), de l'Allocation de solidarité spécifique (l'ASS), ou de l'Allocation équivalent retraite (l'AER).

Comme depuis 2009, le montant de la prime de Noël sera de 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un foyer de deux personnes (couple sans enfant, adulte isolé avec un enfant) et 274,41 euros pour trois personnes (couple avec un enfant, adulte isolé avec deux enfants).

Le montant atteint 442,10 pour un couple avec 4 enfants, et augmente de 60,98 euros par personne supplémentaire (voir tableau ci-dessous). Il n'y a aucune démarche à effectuer pour bénéficier de la prime de Noël, tout se fait automatiquement.

Tableau prime de Noël Crédit : Capture d'écran service-public.fr